Κυκλάδες

Τήνος: Πτώση γυναίκας στη θάλασσα κατά την επιβίβαση της στο πλοίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Τήνυ όταν γυναίκα έπεσε στην θάλασσα την ώρα που επιβιβαζόταν σε πλοίο.

-

Ένα περιστατικό που χάρη στην άμεση επέμβαση των Λιμενινκών, δεν κατέληξε σε τραγωδία συνέβη στο λιμάνι της Τήνου.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Αμέσως βούτηξαν στη θάλλασα ο ύπαρχος του πλοίου, ένας λιμενικός, ένας καβοδέτης και η γυναίκα πλεόν είναι καλά στην υγεία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξέχασαν παιδί σε σχολικό λεωφορείο

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)

Παύλος Φύσσας: συγκέντρωση για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του (εικόνες)