Άγιο Όρος

Άγιο Όρος - Ξυλοδαρμός μοναχού: Τρόμαξα να τον γνωρίσω, είπε η δικηγόρος του

Μοναχοί τα ήπιαν και πλακώθηκαν στο ξύλο. Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ο κατηγορούμενος.

Ο 35χρονος Ρουμάνος μοναχός που συνελήφθη στο Άγιον Όρος με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε 53χρονο Λευκορώσο μοναχό, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι δύο άνδρες είχαν καταναλώσει αλκοόλ ενώ, στη συνέχεια, είχαν λεκτική προστριβή μεταξύ τους.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για το τέλος του μήνα, διότι απουσίαζε ο παθών, ενώ παράλληλα ήρε την κράτησή του. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, ο 53χρονος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και – όπως είπε – «τρόμαξα να τον αναγνωρίσω». «Είναι δεμένο το κεφάλι του και φοράει μάσκα οξυγόνου» ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Ο 35χρονος που βρέθηκε προσωρινά στο Άγιον Όρος και εγκαταβιεί σε μονή της Καρδίτσας, διώκεται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στον αρσανά της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο μοναχοί είχαν πιει κρασί και τα αίματα άναψαν ότι διαφώνησαν για θέματα θρησκευτικού περιεχομένου.

