Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή λουόμενη στους Νέους Επιβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα που κολυμπούσε στους Νέους Επιβάτες.

-

Νεκρή ανασύρθηκε, χθες το απόγευμα, μία 89χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή των Νέων Επιβατών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στην ηλικιωμένη έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά όταν διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

ΣΥΡΙΖΑ: ο Τσακαλώτος στηρίζει Αχτσιόγλου και “καρφώνει” Κασσελάκη