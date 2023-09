Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ψήστης παρίστανε τον υπάλληλο της ΕΥΠ και “διόριζε” τα θύματά του έναντι αμοιβής

Ως πού εφτανε η μυθοπλασία του κατηγορούμενου και τι σκαρφιζόταν για να αποσπά χρηματικά ποσά.

Προσποιούμενος τον υπάλληλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), επιτήδειος έταζε δουλειά στην «Υπηρεσία» του σε ανυποψίαστα θύματα, προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα που δήθεν βεβαίωναν την πρόσληψή τους. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση, με αναστολή, για χρήση πλαστού εγγράφου, κατ' εξακολούθηση.

Επικαλούμενος την ίδια ιδιότητα, καθώς και υποτιθέμενες διασυνδέσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης, ο ίδιος, σύμφωνα με καταγγελίες θυμάτων, υποσχόταν να μεσολαβήσει -έναντι χρηματικής αμοιβής- για την απόκτηση αυτοκινήτων σε ελκυστικές τιμές, μέσω των δημοπρασιών που διενεργεί ο ΟΔΔΥ. Το σκέλος της φερόμενης απάτης με τα αυτοκίνητα -πάντως- δεν έφτασε στο ακροατήριο, επειδή οι σε βάρος του εγκλήσεις υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.

«Πρόκειται για μυθοπλάστη» ανέφερε στο δικαστήριο θύμα που κατέθεσε ως μάρτυρας, ενώ άλλη παθούσα η οποία δήθεν είχε προσληφθεί ως γραμματέας στην ΕΥΠ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος τής έδειχνε τα υποτιθέμενα γραφεία όπου θα εργαζόταν και προσκόμιζε πλαστά έγγραφα για επικείμενες χρηματικές καταβολές στον λογαριασμό της.

Ο κατηγορούμενος -που φέρεται να εργάζεται ως ψήστης- δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η υπεράσπισή του αποδέχθηκε μέρος των πράξεων που συνδέονται με τη χρήση πλαστού εγγράφου.

