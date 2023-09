Τρίκαλα

Τρίκαλα: Πρόεδρος χωριού ξυλοκοπήθηκε για τα εμφιαλωμένα νερά

Γιατί συγχωριανοί του επιτέθηκαν στον Πρόεδρο της κοινότητας και πως η κατάσταση έφθασε να βγει έξω απο τα όρια.

Μέσα στις λάσπες, τον πόνο και τις δοκιμασίες που περνούν οι Τρικαλινοί μετά τη θεομηνία που «χτύπησε» την περιοχή τους, η κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις δεν αργεί να βγει εκτός ελέγχου.

Όπως συνέβη σε χωριό των Τρικάλων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργήθηκε παρεξήγηση μεταξύ του προέδρου και κατοίκων σχετικά με τα εμφιαλωμένα νερά που διατίθενται από δωρεές που καταφτάνουν από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αμφισβητήθηκε το πόσο ορθή και δίκαιη ήταν η διανομή των φιαλών εκ μέρους του προέδρου. Τα…αίματα δεν άργησαν να ανάψουν, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να πιαστούν στα χέρια και να ακολουθήσει διένεξη.

Ο πρόεδρος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στον αστυνομικό σταθμό υποβλήθηκαν αμοιβαίες μηνύσεις.





