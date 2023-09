Ηράκλειο

Κρήτη: Άφαντος ο βοσκός που πυροβόλησε χωριανό

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο άνδρας που δέχθηκε πυροβολισμούς στο πόδι του, λόγω του ότι διαμαρτυρήθηκε.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ 41χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 24-9-2023 μετά από επεισόδιο σε επαρχιακό δρόμο, στην είσοδο του χωριού Μελιδοχώρι, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Ο δράστης, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε διαφορές λόγω της βόσκησης των αιγοπροβάτων του στην περιουσία του 41χρονου, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και τον τραυμάτισε στο δεξί πόδι.

Οι αρχές από το απόγευμα της Κυριακής αναζητούν τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.

