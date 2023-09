Ροδόπη

Φωτιά στη Ροδόπη

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θάμνα του δήμου Ίασμου, στην Ροδόπη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική για να την περιορίσει προτού επεκταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν αυτήν την ώρα 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκηση και μηχανήματα έργου.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, αλλά προβληματίζει το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

