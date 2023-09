Κυκλάδες

Σαντορίνη: 51χρονος νεκρός μετά από καυγά με συνάδελφο του

Η τραγική κατάληξη μιας λογομαχίας που τους οδήγησε να πιαστούν στα χέρια και να πέσουν και οι δυο από σκάλα.

Ένας 51χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου στην Οία της Σαντορίνης, έπεσε νεκρός μετά από βίαιο καυγά με 25χρονο συνάδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, ο 51χρονος συντηρητής στο πολυτελέστατο Ξενοδοχείο, με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος διαμένει αρκετά χρόνια στο νησί υπέκυψε στα τραύματα του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Όλα ξεκίνησαν από μια λογομαχία που είχαν οι δύο τους με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, πέφτοντας και οι δυο από ύψος πάνω σε σκάλα με συνέπεια ο συντηρητής να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κι ο 25χρονος μάγειρας από την Ελλάδα να τραυματιστεί ελαφρύτερα.

Ο 54χρονος Ουκρανός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη νεκρός.

Ο μάγειρας συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης αλλά ενός ακόμα αδικήματος περί χρήσης/κατοχής ναρκωτικών καθώς μετά από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Θήρας εντοπίστηκαν και υπολείμματα κάνναβης .

