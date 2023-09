Δωδεκανήσα

Ρόδος: νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος κολυμβητής

Την χειρότερη δυνατή εξέλιξη είχαν οι έρευνες για τον άνδρα. Που και πως χάθηκαν τα ίχνη του.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του κολυμβητή τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το απόγευμα της Πέμπτης στην Ρόδο, μπροστά από το ενυδρείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε η σύζυγος του άνδρα, οι δυο τους κολυμπούσαν στην παραλία του Ενυδρείου όταν δυνατά θαλάσσια ρεύματα άρχισαν να τους παρασέρνουν μακριά από την ακτή. Η σύζυγος κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια να βγει από τη θάλασσα και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Η σορός του 66χρονου εντοπίστκε αργά το βράδυ από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρονται τα εξής:

"Ενημερώθηκε απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ρόδου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή, για περιστατικό αγνοούμενου 66χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, στη θαλάσσια περιοχή “Ενυδρείου” ν. Ρόδου. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενός περιπολικού οχήματος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς , καθώς και τριών (03) Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών. Ο 66χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ανωτέρω περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στον λιμένα ν. Ρόδου. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Γ. Παπανδρέου”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και αναγνωρίστηκε από τους οικείους του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής".