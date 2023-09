Εύβοια

Τροχαίο - Εύβοια: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε λαϊκή και παρέσυρε παιδί και ενήλικες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός επικράτησε στην λαϊκή αγορά του Αλιβερίου όταν για άγνωστο λόγο αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος μπήκε μέσα στο χώρο της λαϊκής και από θαύμα δε σκοτώθηκε άνθρωπος

-

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λαϊκή αγορά του Αλιβερίου.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος για άγνωστο λόγο εισήλθε στη λαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να παρασύρει πολίτες και να τραυματιστεί ένα παιδάκι τριών χρονών το οποίο μεταφέρεται στο κέντρο υγείας Αλιβερίου.

Σοκαρισμένοι πολίτες που βρισκόταν στη λαϊκή αγορά δήλωσαν πως «Είδαμε ένα αυτοκίνητο με τρελή πορεία να μπαίνει στη λαϊκή.. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο είμαστε σοκαρισμένοι, είδαμε το αυτοκίνητο να διασχίζει την λαϊκή και να πετάει στον αέρα πάγκους και ανθρώπους».

Πρόκειται για ηλικιωμένο 80 ετών, όπου για άγνωστο λόγο μπήκε στο δρόμο που γίνεται η λαϊκή του Αλιβερίου και παρέσυρε πολίτες που βρισκόταν και έκαναν τα ψώνια τους.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)