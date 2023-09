Ξάνθη

Ξάνθη: Απειλές κατά Ιμάμη με σφαίρες και μηνύματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομοκρατημένος ο ιερωμένος αντίκρυσε σφαίρες κολλημένες στην αυλόπορτα του τεμένους του.

-

Απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής ιμάμη αναγράφηκαν στο εξωτερικό τεμένους στο χωριό Πίλημα Ξάνθης, ενώ σφαίρες (!) κολλήθηκαν στην αυλόπορτα ως έμμεσο μήνυμα εναντίον του.

Όπως μετέδωσε για το θέμα η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θράκης Komitinipress.gr , σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Μουφτεία Ξάνθης σημειώνοντας:

"Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, με θλίψη ενημερωθήκαμε ότι στο Ιερό Τέμενος του χωριού Πίλημα-Ξάνθης, άγνωστοι έγραψαν στην τουρκική γλώσσα απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του Ιμάμη, του Μουεζίνη και της Βακουφικής Επιτροπής στους εξωτερικούς τοίχους του Τεμένους καθώς και στους τσιμεντένιους στύλους της αυλόπορτας. Επίσης, τοποθέτησαν τέσσερα φυσίγγια τυλιγμένα και στερεωμένα με μονωτική ταινία πάνω στην πόρτα της αυλής ως ένα σαφέστατο μήνυμα κατά της ζωής τους που παραπέμπει σε ξένους παρακρατικούς μηχανισμούς. Οι απειλές και τα φυσίγγια τοποθετήθηκαν ως προειδοποίηση με προθεσμία τεσσάρων ημερών ώστε ο Ιμαμης, ο Μουεζίνης και η Βακουφική Επιτροπή να εγκαταλείψουν τον Μουφτή και να συνταχθούν με εκπροσώπους εξωθεσμικών κέντρων. Πρόκειται για μια σοβαρή απειλή και ευθύτατη παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας των μουσουλμάνων της Θράκης από ξένες δυνάμεις.

Κατόπιν τούτου ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή επισκέφτηκε άμεσα το Ιερό Τέμενος, όπου διαπίστωσε κι ο ίδιος τα θλιβερά γεγονότα. Έπειτα απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης όπου κατέθεσε τα όσα διαπίστωσε κατά την επίσκεψη του στον παραπάνω χώρο και ζήτησε τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ποινική δίωξη των δραστών.

Περιμένουμε από την Ελληνική Πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο και, κυρίως, να προστατεύσει τη θρησκευτική ελευθερία των μουσουλμάνων της Θράκης από παρακρατικούς μηχανισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την Ελλάδα. Οι Θρακιώτες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, είναι υπερήφανοι, εργατικοί, τίμιοι και δημοκράτες που δεν έχουν σχέση με τρομοκρατικές μεθόδους και ακρότητες. Η Μουφτεία Ξάνθης δέχεται συγκινητικά μηνύματα συμπαράστασης από τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα τεμένη είναι χώροι λατρείας του Αλλαχ και όχι πολιτικής. Τα Τεμένη μας είναι χώροι που ενώνουν, όχι που διχάζουν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)