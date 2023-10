Αιτωλοακαρνανία

Διαμελισμός στο Μεσολόγγι: Σπαραγμός στην κηδεία της άτυχης γυναίκας (εικόνες)

Τελευταίο αντίο στην κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο όταν μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε κρεατομηχανή.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας κηδεύτηκε την Κυριακή στις 17.00 η άτυχη 50χρονη Λουμπιάνα-Άννα Μπατσεβάνι, μετανάστρια πολίτις Αλβανίας που έχασε την ζωή της στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε κρεοπωλείο του Μεσολογγίου την Παρασκευή 29/9.

Η άτυχη γυναίκα διέμενε στην περιοχή με τα δύο της παιδιά, την 18χρονη κόρη της και τον 10χρονο γιο της εδώ και δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που ήρθε από την Αλβανία μετά από το χωρισμό της με το σύζυγό της.

Η σορός της βρέθηκε για προσκύνημα στον ιερό ναό μισή ώρα νωρίτερα και στην εξόδιο τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Να υπενθυμίσουμε ότι η άτυχη γυναίκα καθαρίζε την κρεατομηχανή όταν, για άγνωστο λόγο μπλέχτηκαν τα μαλλιά της μέσα σε αυτήν. Στάθηκε αδύνατο να σταματήσει έγκαιρα η λειτουργία της μηχανής με αποτέλεσμα μετά τα μαλλιά, να παρασυρθεί μέσα το κεφάλι και μέρος του σώματος, και η γυναίκα να βρει φρικτό θάνατο λόγω διαμελισμού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της ατυχής γυναίκας, ήταν ωστόσο πολύ αργά για τη ζωή της. Ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, απολογήθηκε και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.

