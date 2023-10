Κοζάνη

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ - Εφετείο: Αλλαγή κατηγορίας ζητά η οικογένεια

Το παιδάκι βρισκοταν σε φιλικό σπίτι με τη μητέρα του, όταν τα σκυλιά τα οποία ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, του επιτέθηκαν με μανία, αφαιρώντας του την ζώη

Μια υπόθεση που είχε ταράξει όλη την Ελλάδα την Κυριακή του Πάσχα 2016 αναβιώνει τη Δευτέρα σε β’ βαθμό ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ο λόγος για τη φρικτή θανάτωση 5χρονου από σκύλο ροτβάιλερ σε χωριό της περιοχής.

Να σημειώσουμε ότι η δίκη έχει ήδη ξεκινήσει την Τρίτη 19/9 διακόπηκε όμως λόγω παρέλευσης του ωραρίου και η συνέχισή της προσδιορίστηκε για τις 2 Οκτωβρίου.

Σε πρώτο βαθμό, τον Σεπτέμβριο του 2021, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης, κρίνοντας ενόχους τους δύο ιδιοκτήτες των σκύλων και τους είχε επιβάλλει ποινή πέντε ετών στον καθένα, εξαγοράσιμη προς 20 ευρώ την ημέρα. Αλλαγή του κατηγορητηρίου αιτήθηκαν από την έδρα οι συνήγοροι της μητέρας του 5χρονου, ζητώντας –όπως είχαν κάνει και πρωτόδικα– να μετατραπεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Να υπενθυμίσουμε ότι το παιδάκι βρισκοταν σε φιλικό σπίτι με τη μητέρα του, όταν τα σκυλιά τα οποία ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, έριξαν την περίφραξη του χώρου στον οποίο ήταν κλεισμένα επιτέθηκαν με μανία στο παιδί και το τραυμάτισαν σοβαρά στο πρόσωπο και στον λαιμό.

