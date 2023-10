Τρίκαλα

Τρίκαλα - “Daniel” και “Elias”: Αναζητείται μόνιμη στέγη για τους πλημμυροπαθείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές από τις κατοικίες που επλήγεισαν έχουν κριθεί ακατάλληλες προς επανακατοίκηση, με αποτέλεσμα πολίτες να έχουν μείνει άστεγοι.

-

Το πέρασμα των δύο θεομηνιών Danel και Elias από τη Δυτική Θεσσαλία προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και στις κατοικίες αναγκάζοντας τους πληγέντες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους διότι είναι ακατάλληλα για κατοίκηση. Ένας αριθμός αστέγων φιλοξενούνται σήμερα σε δομές φιλοξενίας, σε ξενοδοχεία και σπίτια συγγενών, μια εικόνα, όπως εκτιμούν οι τοπικές αρχές που πρέπει να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, αναζητώντας παράλληλα άμεσες λύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων.

Σε διά περιφοράς συνεδρίαση, όπως ανακοινώθηκε, το Σώμα ενέκρινε την εισήγηση του δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά για την προσωρινή εξασφάλιση αδιάθετων οικιών στις Εργατικές Κατοικίες της Σωτήρας, σε πλημμυροπαθείς του Δήμου. Προηγήθηκε η συνεργασία του δημάρχου με τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη για το θέμα.

Η σύμφωνη γνώμη όλων των συνδυασμών της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης αφορά στην «Έγκριση υποβολής αιτήματος στη ΔΥΠΑ για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος αδιάθετων διαμερισμάτων στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών Σωτήρας για την προσωρινή στέγαση πλημμυροπαθών».

Στην εισήγηση του κ. Σακκά επισημαίνεται ότι η στέγαση των πλημμυροπαθών γίνεται μεν σε μισθωμένα από τον δήμο ξενοδοχεία, αλλά «προκύπτει η ανάγκη εξεύρεσης μιας πιο μόνιμης λύσης, καθώς η αποκατάσταση των οικιών των πληγέντων και η επιστροφή τους στην κανονικότητα θα απαιτήσει χρόνο. Ύστερα από επικοινωνία με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ διαπιστώθηκε η δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης της χρήσης αδιάθετων διαμερισμάτων στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Σωτήρας, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά οικογένειες πλημμυροπαθών που έχουν ανάγκη στέγασης».

Εκτός από την αποκατάσταση των αστέγων συνεχίζονται οι προσπάθειες για ταχύτερη εκτίμηση των ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό έπιασαν δουλειά τα μεικτά κλιμάκια για τις εκτιμήσεις ζημιών στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία. Όπως γίνεται γνωστό για το εκτιμητικό έργο των 32 μεικτών κλιμακίων που συγκροτήθηκαν από γεωπόνους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΕΛΓΑ και του ΓΕΩΤΕΕ για την καταγραφή των ζημιών στον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας, ενημερώθηκε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Σημειώνεται ότι στην Π.Ε. Λάρισας πραγματοποιούν αυτοψίες 12 Επιτροπές, στην Π.Ε. Καρδίτσας 8 και στις Π.Ε. Τρικάλων και Μαγνησίας 6. Στην Π.Ε. Λάρισας, στο έργο των μονίμων γεωπόνων, συνεπικουρούν 5 κτηνίατροι, 4 εποχικοί γεωπόνοι, και ένας μηχανικός. Έμφαση δίνεται στην καταγραφή των ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο (κτιριακά) και στα αποθηκευμένα προϊόντα (ζωοτροφές) και ακολουθεί το φυτικό κεφάλαιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη