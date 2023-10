Ηράκλειο

Ηράκλειο: Επίθεση με πέτρες σε εν κινήσει λεωφορείο (εικόνες)

Τρόμος για επιβάτες και οδηγό από την επίθεση σε λεωφορείο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Επαναλαμβανόμενα υποστηρίζουν ότι είναι τα φαινόμενα επιθέσεων σε εν κινήσει λεωφορεία, μέλη του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής «Aνθρώπινη Ασπίδα», τα οποία, σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται κυρίως νυχτερινές ώρες και τρομοκρατούν οδηγούς και επιβάτες.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Παρακολουθούμε για πολλοστή φορά και για ακόμη μια χρονιά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πέτρες σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ και τουριστικά, εν μέσω νυκτός, τρομοκρατώντας στην κυριολεξία οδηγούς και δεκάδες επιβάτες. Οι συγκεκριμένες επιθέσεις, μάλιστα, κυρίως λαμβάνουν χώρα μερικά μόλις μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, στη έξοδο του αεροδρομίου προς εθνική οδό. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος από τις επιθέσεις αυτές ο εκάστοτε οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να θρηνήσουμε δεκάδες ζωές σε ένα δυστύχημα. Καλούμε την πολιτεία (Αστυνομία) να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για την πάταξη του φαινομένου πριν να είναι πολύ αργά».

Πηγή εικόνων: neakriti.gr

