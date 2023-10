Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ελεύθερος ο 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Για εκδικητική μήνυση σε βάρος του κάνει λόγο ο νεαρός. Σε ποια ελατήρια αποδίδει τα κίνητρα της ανήλικης.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της αυτοπρόσωπής εμφάνισης του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και της υποχρέωσης παρακολούθησης ψυχολογικού προγράμματος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, κρίθηκε, μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση του τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ένας 17χρονος στη Ρόδο, κατηγορούμενος για το βιασμό μιας 16χρονης.

Ο 17χρονος συνελήφθη την Κυριακή μετά την υποβολή μηνύσεως εις βάρος του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτι΄κη ιστοσελίδα της Ρόδου rodiaki.gr η 16χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο νεαρός με την άσκηση βίας την υποχρέωσε σε σεξουαλική πράξη το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή «Ζέφυρος». Με τον νεαρό, όπως είπε στους αστυνομικούς, γνωρίστηκε την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, και το Σάββατο κανόνισαν να συναντηθούν. Ο δράστης την οδήγησε στο σημείο που βρίσκονται τα ντους και με την άσκηση σωματικής βίας, της κατέβασε το εσώρουχο και την εξανάγκασε σε συνουσία, η οποία όπως είπε η 16χρονη, διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

Ο 17χρονος από την άλλη εξεταζόμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος ότι της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά και εκείνη δέχτηκε χωρίς να προβάλει αντίρρηση ούτε αντίσταση. Ενώπιον του κ. Ανακριτή παρουσία του συνηγόρου του, ισχυρίστηκε ότι ήρθαν σε επαφή με την συναίνεση της, ότι δεν της άσκησε καμία μορφή «βίας» κατά τη διάρκεια της συνεύρεσής τους, ούτε και την εξανάγκασε με κανέναν τρόπο, αλλά ότι όλα έγιναν με τη βούληση και τη συναίνεση και των δύο.

Υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της ήταν περίεργη μετά την συνεύρεση τους και αποφάσισε ότι γι’ αυτό δεν ήθελε να συνεχίσει την επικοινωνία μαζί της και την διέγραψε από τους φίλους του στο «Instagram». Ισχυρίστηκε ότι όλη η εις βάρος του μήνυση είναι καθ’ όλα ψευδής στο περιεχόμενο της και θεωρεί ότι υπεβλήθη εναντίον του καθαρά για λόγους αντεκδίκησης εξαιτίας της παραπάνω διαγραφής.

