Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από κλοπή μοτοσικλέτας σε χρόνο ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ η κλοπή μηχανής από πεζοδρόμιο. Πώς με... χειρουργικές κινήσεις οι θρασύτατοι κλέφτες κατάφεραν να το "σηκώνουν" σε λιγότερο από τρία λεπτά...

-

Ούτε τρία λεπτά χρειάστηκαν δύο θρασύτατοι κλέφτες προκειμένου να κάνουν δική τους μία σταθμευμένη μοτοσικλέτα, στην Θεσσαλονίκη.

Εκμεταλλευόμενη το πέρας της ώρας, δύο άτομα, μαυροντυμένα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, χάρη στις χειρουργικές κινήσεις που έκαναν για να ξεκλειδώσουν το λουκέτο στη μοτοσικλέτα, μπόρεσαν να “απελευθερώσουν” το όχημα και στη συνέχεια να βάλουν μπρος τη μηχανή, ώστε να γίνουν “καπνός” μαζί με το όχημα.

Η κλοπή σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το παραπάνω περιστατικό συνέβη στον Εύοσμο και το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ιδιοκτήτης του οχήματος, προκειμένου να εντοπιστεί η μοτοσικλέτα του.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επτάνησα: Μίνι μάρκετ πωλούσε... υπνωτικά χάπια και αντιβιώσεις

Παραγουάη: Φωτιά και ομηρία στη μεγαλύτερη φυλακή (εικόνες)

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)