Ηράκλειο

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο του 45χρονου αγνοούμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό του 45χρονου που είχε πάει για ψαροντούφεκο με φίλο του και αγνοείται.

-

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου ψαροντουφεκά από τα Πραιτώρια του Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε το ψαροντούφεκό του σε βάθος περίπου δέκα μέτρων, δυτικά της Μονής Κουδουμά, στη Ελιγιά, στο νότιο Ηράκλειο, το οποίο ήταν σφηνωμένο σε βράχο μαζί με το ψάρι που είχε χτυπήσει ο 45χρονος.

Για τον εντοπισμού του 45χρονου που είναι πατέρας 4 παιδιών έχουν επιστρατευθεί σκάφη του λιμενικού σώματος, δύτες της ΕΜΑΚ, ναυαγοσωστικό σκάφος από την Αγία Γαλήνη, δύτης με ιδιωτικό σκάφος, ένα επαγγελματικό αλιευτικό, ενώ τη μεγάλη επιχείρηση συμπληρώνουν ελικόπτερο και drone της 3ης ΕΜΑΚ.

Ο αγνοούμενος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με έναν φίλο του το απόγευμα της Τετάρτης. Παρ' ότι είχαν ορίσει ώρα για ανάδυση, ο 45χρονος δεν αναδύθηκε και ο φίλος του ενημέρωσε το Λιμενικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Αττική: Ραδιενεργά ίχνη του Τσέρνομπιλ επιβιώνουν