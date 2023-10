Εύβοια

Ενδοοικογενειακή βία - Εύβοια: Ήπιε και έδειρε την σύζυγό του

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της.

Ένας μεθυσμένος 79χρονος προκάλεσε σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο σπίτι όπου κατοικεί με την 69χρονη γυναίκα του στην Εύβοια το απόγευμα της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος χειροδίκησε εναντίον της γυναίκας του χτυπώντας σε όλο το σώμα και προκαλώντας της μώλωπες και εκδορές.

Η 69χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρύστου καθώς ήταν τραυματισμένη στα χέρια και στα πόδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, είναι ζευγάρι Ολλανδών και παραθερίζουν στην περιοχή.

