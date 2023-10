Θεσσαλονίκη

Εκλογές - Θεσσαλονίκη: Η σύνθεση του νέου δημοτικού συμβουλίου

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Τα 43 πρόσωπα που θα καθίσουν στα δημοτικά έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, από 1ης Ιανουαρίου 2024, έγιναν γνωστά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις της σταυροδοσίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Από την παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» του νέου δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, εκλέγονται οι εξής 26 δημοτικοί σύμβουλοι:

Σάκης Αρναούτογλου (2144 ψήφοι),

Βασίλης Γάκης (1945),

Παντελής Καζαντζίδης (1557),

Σπύρος Βούγιας (1478),

Πρόδρομος Νικηφορίδης (1265),

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος (1183),

Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (1147),

Δημήτριος Σκούτας (1019),

Γιώργος Δημαρέλος (907),

Γεώργιος Αρβανίτης (897),

Χρήστος Τζελέπης (842),

Λάζαρος Ζαχαριάδης (825),

Γεώργιος Τουρσουνίδης (781),

Δήμητρα Αγκαθίδου (757),

Θεοδώρα Λειψιστινού (749),

Βασίλης Διαμαντάκης (716),

Ελένη Αντωνιάδου (700),

Σάκης Ζιώγας (693),

Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος (684),

Δημήτριος Κίρλας (671),

Κούλα Γιαννακίδου (632),

Σάκης Πρίττας (618),

Σπύρος Τζελέπης (600),

Δαμιανός Μήτος (589),

Έφη Θεοδωράκη (588)

και από Τριανδρία Σαράντης Μονοπόρτης (1026 ψήφοι).

Από την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του απερχόμενου δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, εκλέγονται ο ίδιος ως επικεφαλής και άλλοι έξι δημοτικοί σύμβουλοι. Πρόκειται για τους:

Χάρη Αηδονόπουλο (2187 ψήφοι),

Εφραίμ Κυριζίδη (1513),

Σωκράτη Δημητριάδη (1509),

Κωνσταντίνο Ιακώβου (1411),

Μιχάλη Κούπκα (1381)

και Μηνά Σαμαντζίδη (1323).

Η παράταξη «Θεσσαλονίκη για Όλους» εκλέγει πέντε δημοτικούς συμβούλους: τον επικεφαλής, Σπύρο Πέγκα, όπως επίσης τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, που βγήκε πρώτος δημοτικός σύμβουλος από όλους τους συνδυασμούς λαμβάνοντας 5.596 σταυρούς.

Εκλέγονται ακόμη

η Έλλη Χρυσίδου (1414 ψήφοι),

ο Μιχάλης Τρεμόπουλος (1208)

και η Ελισάβετ Αλατσίδου (921).

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» μετρά δύο συμβούλους, τον επικεφαλής της παράταξης Βασίλη Τομπουλίδη και τον πρώτο σε σταυρούς Μιχάλη Κωνσταντινίδη (1048 ψήφοι), ενώ τις τρεις τελευταίες έδρες λαμβάνουν οι επικεφαλής των παρατάξεων που ξεπέρασαν το εκλογικό όριο του 3%, ο Δρόσος Τσαβλής από την παράταξη «Ολοι Εμείς», η Μαρία Κέκη από την «Πόλη Ανάποδα» και ο Στέργιος Καλόγηρος από τη «Θεσσαλονίκη Μακεδονία».

