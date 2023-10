Πέλλα

Σκύδρα: Άνδρας απανθρακώθηκε στο σπίτι του

Τραγωδία για άνδρα που απανθρακώθηκε μέσα στο διαμέρισμά του.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 43 ετών από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα στη Σκύδρα του νομού Πέλλας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φωτιά λίγο μετά τις 10:40 το πρωί και άμεσα έσπευσαν στο διαμέρισμα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μερικώς απανθρακωμένος.

Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

