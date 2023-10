Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραμυθιά

Ακόμη ένας νέον άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Ένας 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του στο 66ο χλμ της Ε.Ο Αρχαγγέλων -Νεράιδας ,εξετράπη της πορείας του , έφυγε προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου και προσέκρουσε στις μεταλλικές προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Τροχαίας που διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr.

