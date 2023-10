Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση σε φρεάτιο ασανσέρ.

Νέα τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε πολυκατοικία επί της οδού Μαρασλή, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 78χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο ανελκυστήρα. Την επιχείρηση ανέλαβε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενο από οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα.

Τον άτυχο άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομίας, οι οποίες ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν -προς το παρόν- ανοιχτά.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος από φρεάτιο ανελκυστήρα πολυκατοικίας επί της οδού Μαρασλή στη Θεσσαλονίκη και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2023

Πηγή: thestival.gr

