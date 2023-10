Ημαθία

Νάουσα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γέφυρα - Νεκρός ο οδηγός

Πώς συνέβη το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στο νεαρό άνδρα. Η έκκληση των κατοίκων για διορθωτικά έργα στο συγκεκριμένο σημείο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή στις 03.30 στη γέφυρα Καστανιώτη στη Νάουσα Ημαθίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής από το χωριό Λευκάδια Ημαθίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας foninaousis.gr το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε πιθανόν στη γέφυρα και ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο συνοδηγός γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Ο οδηγός διακομίστηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Νάουσας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί κι άλλα τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα περίοικοι και οδηγοί να εκτιμούν ότι υπάρχει πρόβλημα στο οδόστρωμα και να καλούν τις αρμόδιες αρχές να το επιλύσουν.

Πηγή: Foninaousis.gr

