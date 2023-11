Ηλεία

Κακοκαιρία – Δήμος Πύργου: Εκκενώστε τα χωριά γύρω από τον Αλφειό

Η υπερχείλιση του ποταμού μοιάζει όλο και πιθανότερη και ο Δήμος καλεί τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση.

Ανακοίνωση για την αναγκαιότητα λήψης προλήπτικών μέτρων προστασίας των κατοίκων και του ζωικού κεφαλαίου στις παρόχθιες περιοχές του ποταμού Αλφειού λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, και συγκεκριμένα για την ανάγκη προληπτικής απομάκρυνσης των κατοίκων, εξέδωσε την Παρασκευή ο Δήμος Πύργου Ηλείας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Ηλείας ilialive.gr «Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, ενημερώνει τους κατοίκους των παραθαλάσσιων οικισμών και των παρόχθιων οικισμών πλησίον του ποταμού Αλφειού, καθώς και των κτηνοτρόφων με το ζωικό τους κεφάλαιο που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω περιοχή, να απομακρυνθούν προληπτικά από τις περιοχές (σε συγγενικά σπίτια κλπ.) διότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων και υπερχείλισης του ποταμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσωπική ασφάλειά τους και να μην υπάρξουν απώλειες από πλημμυρικά φαινόμενα».

