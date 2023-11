Έβρος

Κακοκαιρία - Αλεξανδρούπολη: Τζαμαρία έπεσε από μπαλκόνι και τραυμάτισε γυναίκα

Η άτυχη γυναίκα περνούσε από το σημείο όταν από τον αέρα έσπασε η τζαμαρία και την τραυμάτισε.

Συνεχίζεται ακάθεκτη η επέλαση της κακοκαιρίας από την Αλεξανδρούπολη και το Νομό Έβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τζαμαρία έπεσε από όροφο πολυκατοικίας πίσω από την Λεωφόρο Δημοκρατίας και από τα τζάμια τραυματίστηκε γυναίκα διερχόμενη στην οποία δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από συμπολίτες της και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μήπως απαιτηθεί μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Άλλη μία φίλη της που βρισκόταν δίπλα, έπαθε σοκ όταν ξαφνικά είδε μια τζαμαρία να… "σκάει" διπλα της.

Έξω από το ενιαίο σχολικό συγκρότημα το οποίο στεγάζει το 6ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης και το 6ο Δημοτικό, ένα δέντρο έπεσε και κατέστρεψε τα κάγκελα και τον τοίχο της σχολικής αυλής.

