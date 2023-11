Μαγνησία

Μαγνησία: Φωτιά στο Νότιο Πήλιο (εικόνες)

Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο για να επιχειρήσουν από ξηράς και αέρος κατά του πύρινου μετώπου.

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:54 τη Δευτέρα το μεσημέρι σε πευκοδάσος στο Βρωμονέρι Νοτίου Πηλίου.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας Magnesianews.gr άμεση ήταν η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο επιχειρεί στη φωτιά με 14 οχήματα, από το Βόλο, την Αργαλαστή και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, και με συνολικά 26 άτομα.

Ήδη όπως έγινε γνωστό, έχουν λάβει εντολή και αεροσκάφη τύπου Canadair να ξεκινήσουν ρίψεις νερού.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Βρωμονέρι, του δήμου Νότιου Πηλίου, Μαγνησίας.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2023

Πηγή: Magnesianews.gr

