Κέρκυρα: Τον καταπλάκωσε και τον σκότωσε δέντρο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα 50 ετών, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου καταπλακώθηκε από δέντρο σε χωράφι όπου εκτελούσε εργασίες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον Άντρα αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών ο άντρας κατέληξε στα τραύματα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκανε αγροτικές εργασίες στο συγκεκριμένο χωράφι.

Προανάκριση διενεργείται από το ΑΤ Βόρειας Κέρκυρας.

