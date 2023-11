Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Από θύμα βιασμού... κατηγορούμενη για αρπαγή η 26χρονη

Για υπόθεση αρπαγής κατηγορείται η 26χρονη που είχε καταγγείλει βιασμό σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι, ο τότε εργοδότης της και άλλα δύο άτομα. Το κατηγορητήριο.

Κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία σε αρπαγή είναι η νεαρή γυναίκα που είχε καταγγείλει ότι υπέστη βιασμό σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι το 2022- υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη και έκλεισε με βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο απήλλαξε το εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Η 26χρονη, σήμερα, γυναίκα κατέστη κατηγορούμενη - μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα και μεταξύ αυτών ο τότε εργοδότης της - έπειτα από μήνυση για αρπαγή και ξυλοδαρμό που είχε υποβάλει ο φερόμενος ως διοργανωτής του επίμαχου πάρτι. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει εκτός από την πράξη της αρπαγής σε βαθμό κακουργήματος, αδικήματα όπως σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Η καταγγελλόμενη αρπαγή - σύμφωνα με τον μηνυτή - είχε γίνει μετά την έναρξη της ποινικής έρευνας για την κύρια καταγγελία περί βιασμού. Κατόπιν αστυνομικής έρευνας η (νέα) δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Τα πέντε κατηγορούμενα πρόσωπα παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 6η τακτική ανακρίτρια και πήραν ρητή προθεσμία. Στην ανακρίτρια εμφανίστηκε και η 26χρονη, συνοδευόμενη από τον συνήγορό της.

