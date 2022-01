Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός 24χρονης - Ζιώγας: έγιναν κι άλλες καταγγελίες για εμπλεκόμενα πρόσωπα (βίντεο)

Τι ξεκαθαρίζει ο συνήγορος της κοπέλας για την ιατροδικαστική εξέταση, τις τοξικολογικές και το αποτέλεσμα τους, την άρση απορρήτου και τα τηλεφωνήματα από άλλες γυναίκες.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Θανάσης Ζιώγας, συνήγορος της 24χρονης που καταγγέλλει τον ομαδικό βιασμό της στην Θεσσαλονίκη, την Πρωτοχρονιά.

Όπως είπε, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, «η ιατροδικαστική εξέταση έγινε την Κυριακή, 2 Ιανουαρίου, το βράδυ. Ένας εργαζόμενος, το βράδυ της Κυριακής, έκανε την ιατροδικαστική εξέταση. Θα μπορούσε να γίνει και πιο γρήγορα. Το περιστατικό έγινε την Πρωτοχρονιά, η καταγγελία το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για παραλείψεις».





«Με ενημέρωσαν από το ανακριτικό γραφείο ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν βγει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, από τις οποίες θα προκύπτει και εάν της χορηγήθηκε κάποια ουσία», επεσήμανε ο κ. Ζιώγας, ενώ σημειώνεται πως το δείγμα έχει σταλεί σε εργαστήριο της Ελβετίας για πλήρη διερεύνηση.

Ξεκαθάρισε ακόμη πως «δεν τέθηκε από εμάς ζήτημα άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Την Παρασκευή που θα γίνει συμπληρωματική κατάθεση από την 24χρονη, θα καταθέσουμε φωτοτυπίες με τα μηνύματα στο κινητό της και με τις κλήσεις που έγιναν το επίμαχο διάστημα, γιατί αυτό έχει αξία, διότι κάποιος την κάλεσε να γυρίσει πίσω στο ξενοδοχείο…».





Σχετικά με τις αναφορές του και για άλλες καταγγελίες, είπε «Πίστεψα και εγώ ότι υπάρχει ένα κύκλωμα και δεν πιστεύω ότι η υπόθεση της Γεωργίας ήταν η μοναδική. Έκανα και εγώ έκκληση να βγουν και να μιλήσουν όσοι τυχόν είχαν ανάλογες εμπειρίες στο παρελθόν. Χθες κάλεσαν στο γραφείο μου δύο γυναίκες, σήμερα δέχθηκα και άλλα τηλεφωνήματα σχετικά. Μου καταγγέλλουν συναφή περιστατικά και εγώ δεν έκανα ερωτήσεις, αλλά τις παρέπεμψα στις Αρχές, λέγοντας τους και ότι δεν υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση για αυτές, προκειμένου να μιλήσουν στην Δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς εάν σε αυτά τα τηλεφωνήματα, οι αναφορές έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα που καταγγέλλονται από την 24χρονη, ο συνήγορος της είπε «νομίζω έχουν συνάφεια αυτές οι καταγγελίες και θα αξιολογηθούν από τις Αρχές», ενώ εκτίμησε ότι στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται από τις Αρχές, είναι πιθανό να προκύψει κύκλωμα εκμετάλλευσης γυναικών.





Την ίδια εκτίμηση εξέφρασε και ο νομικός Νίκος Διαλυνάς που μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1 έκανε λόγο για «αλλαγή της νύχτας» στη Θεσσαλονίκη. Περιέγραψε ότι, η κοκαΐνη με τα πάρτι σπίτια είναι ο πυρήνας μιας κατάστασης στην οποία πέφτουν θύματα νεαρές κοπέλες, επικαλούμενος καταγγελίες που του έχουν γίνει.

Ο ίδιος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει από κοινού την υπόθεση της 24χρονης με τον Θ.Ζιώγα. «Όχι ίσως, αλλά πάντα θα είναι ο κύριος Ζιώγας στην υπόθεση ο οποίος και την άνοιξε», απάντησε ερωτηθείς αν θα αναλάβει.

