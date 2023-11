Βοιωτία

Φονική καταδίωξη - Κηδεία θύματος: Θρήνος και λιποθυμίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτος θρήνος και οργή από συγγενείς και φίλους του νεαρού που έπεσε νεκρός από πυροβολισμό από το όπλο του αστυνομικού.

-

Εικόνες που θυμίζουν αρχαία τραγωδία εκτυλίχθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Αλίαρτο, όπου εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές σκηνές, στην κηδεία του νεαρού που έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στο Λεοντάρι Βοιωτίας, από πυροβολισμό από όπλο αστυνομικού.

Μέσα σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η κηδεία του θύματος, που τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από πυρά αστυνομικού στη Βοιωτία. Στην κηδεία του άτυχου παιδιού, βρέθηκε πλήθος κόσμου για να πει το «ύστατο χαίρε» ενώ δεν έλειψαν και οι διαμαρτυρίες για τον αστυνομικό που αφαίρεσε τη ζωή από τον Χρήστο, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Υποβασταζόμενη η μητέρα – Λιποθύμησε ο αδερφός του

Τραγική φιγούρα η μητέρα του Χρήστου, η οποία υποβασταζόμενη αποχαιρέτησε το παιδί της.

Ο αδερφός του δεν άντεξε και κατέρρευσε από την πίεση, με συνέπεια να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

(Πηγή κειμένου και φωτογραφιών: permissos.gr - Πηγή βίντεο: YouTube / Δημήτρης Λάμπρου)

Ειδήσεις σήμερα:

Απολογία Πισπιρίγκου: Ήμουν και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας

Χανιά: Μωρό κατέρρευσε στον δρόμο, δίπλα στη μάνα του (εικόνες)

Ρόδος - Parasailing: Αποζημίωση μαμούθ για τον θάνατο δύο παιδιών