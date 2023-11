Δωδεκανήσα

Κως: Κατηγορείται για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί της φίλης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μήνυση της μητέρας και τα συμπεράσματα των ειδικών πάνω στο παιδί.

-

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, κατηγορούμενος για κατ’ εξακολούθηση κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, όπου η παθούσα δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, με την επιβαρυντική περίσταση τέλεσης του αδικήματος από πρόσωπο που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, θα καθίσει, μετά από αναβολές, την 4η Δεκεμβρίου 2023 ένας Ροδίτης επαγγελματίας οδηγός.

Ο κατηγορούμενος, είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του μια φορά στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης συναναστροφής του με ανήλικα παιδιά χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου.

Τον κατηγορούμενο γνώρισε η μητέρα του παιδιού, τον Νοέμβριο του 2014 και διατηρούσαν έκτοτε φιλικές σχέσεις. Η γνωριμία τους, εξελίχθηκε σε μία στενή φιλία, η οποία δεν είχε όμως ερωτικές ή συναισθηματικές προεκτάσεις.

Η μητέρα της ανήλικης φέρεται να είχε εξηγήσει στον εγκαλούμενο, ότι δεν ήθελε ερωτική σχέση μαζί του και ότι δεν θα πρέπει να περιμένει «κάτι παραπάνω» από μια απλή φιλία.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την μήνυση, έδειχνε στοργή και αγάπη στην ανήλικη θυγατέρα της και όταν η ίδια αδυνατούσε, λόγω της εργασίας της, να μεταφέρει ή να παραλάβει, το παιδί της από τον παιδικό σταθμό, το ανελάμβανε εκείνος.

Επιπλέον σε δύο τουλάχιστον περιστάσεις, ο εγκαλούμενος φέρεται να είχε αναλάβει την φύλαξη του παιδιού στην οικία της μητέρας του, όταν η τελευταία έπρεπε να απουσιάσει και η νταντά αδυνατούσε να εργαστεί.

Όπως περιγράφεται στην έγκληση, ενώ όλα έβαιναν καλά, το παιδί άρχισε να εμφανίζει περίεργη συμπεριφορά και συγκεκριμένα φίλησε την μητέρα του στο μάγουλο με εξαιρετικά προκλητικό τρόπο.

Επιπλέον, ενώ το παιδί πήγαινε στον παιδικό σταθμό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, άρχισε να δείχνει αρνητική συμπεριφορά, ξεσπούσε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί και στην πορεία παρουσίασε κρίσεις έντονου βήχα, χωρίς να είναι άρρωστο.

Ιατροί θεώρησαν ότι ο βήχας οφείλετο σε ψυχοσωματική αιτία και όταν ένα βράδυ περί τις αρχές Ιουλίου το παιδί έβηχε πολύ, η μητέρα της είχε συνομιλία μαζί της κατά τη διάρκεια της οποίας, το παιδί περιέγραψε ότι ο εγκαλούμενος το θώπευε στα απόκρυφά του σημεία!

Για την υπόθεση διενεργήθηκαν εξάλλου δύο πραγματογνωμοσύνες, εκ των οποίων η πρώτη ακυρώθηκε διότι δεν έγινε νόμιμη κλήτευση του κατηγορούμενου για να διορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Ο εγκαλούμενος εξεταζόμενος, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και θωπείες στο σώμα της ανήλικης.

Απολογούμενος χαρακτήρισε αβάσιμη και κατασκευασμένη από την εγκαλούσα την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια της ανήλικης κόρης της.

Ισχυρίστηκε ότι είχε φιλικές σχέσεις με την μητέρα του παιδιού στην οποία δάνειζε με μικροποσά, επειδή ο πρώην σύζυγός της δεν κατέβαλλε έγκαιρα την διατροφή του παιδιού.

Προσκόμισε μάλιστα σειρά από μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την μηνύτρια από τις αρχές Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 16 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι αντιλήφθηκε στην πορεία ότι είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μηνύτρια γι’ αυτό και άρχισε σιγά – σιγά να απομακρύνεται από αυτήν κι ότι αρνήθηκε να της δανείσει ένα σημαντικό ποσό που του ζήτησε.

Στις 30 Ιουλίου 2015, όπως είπε, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την μηνύτρια που τον κατηγόρησε για πρώτη φορά με αποτέλεσμα να μεταβεί στο ΑΤ Ρόδου και να καταγράψει το συμβάν στο οικείο βιβλίο.

Ανέπτυξε εξάλλου κι άλλους ισχυρισμούς για να αποδείξει ότι έχει καταμηνυθεί ψευδώς, επισημαίνοντας μάλιστα ότι την 16η Νοεμβρίου 2015 έχει υποβάλει εις βάρος της σχετική έγκληση.

Απέκρουσε εξάλλου την πραγματογνωμοσύνη παιδοψυχολόγου υποστηρίζοντας ότι είναι επιστημονικά αδύνατο ένα παιδί ηλικίας 3 ετών να θυμάται και να περιγράφει τα όσα αναφέρονται στην έκθεση και τονίζοντας ότι αρμόδιος να αποφανθεί για το θέμα αυτό δεν είναι η παιδοψυχολόγος, αλλά η παιδοψυχίατρος.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Καιρός: Χιόνια σε Νυμφαίο και Πισοδέρι (εικόνες)

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια