Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία – “Βέλος”: “Μάχη” για το αντιτορπιλικό που επλήγη από τους ανέμους (εικόνες)

Ρήγμα υπέστη το αντιτορπιλικό «Βέλος» που βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Προσπάθειες για τη διάσωση του πλοίου και του πληρώματός του.

«Μάχη» δίνεται για να σταθεροποιηθεί το αντιτορπιλικό «Βέλος» που υπέστη ρήγμα λόγω των θυελλωδών ανέμων, που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο.

Στο σημείο όπου βρίσκεται το ιστορικό πλοίο έχουν φτάσει δύτης και γερανός, ώστε να τοποθετήσουν τις προστατευτικές μπάλες, που βρίσκονται μεταξύ του αντιτορπιλικού και του ντεκ, το οποίο επίσης υπέστη ζημιές από τους ανέμους.

Με την βοήθεια του γερανού τοποθετήκηκε και σκάλα προκειμένου το πλήρωμα του πλοίου να μπορέσει να κατέβει από αυτό.

Επί τόπου παραμένει από χθες το ρυμουλκό το οποίο κρατάει σταθερό το ιστορικό πλοίο.

Ο βουλευτής και τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, σημειώνει σε ανακοίνωσή του: «Όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα, τα οποία συνοδεύονται και από φωτογραφικό υλικό, το αντιτορπιλικό (Α/Τ) «Βέλος», σύμβολο του Αντιδικτατορικού αγώνα και πλωτό μουσείο του Πολεμικού Ναυτικού, χτυπήθηκε με σφοδρότητα από την κακοκαιρία με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα στη πρύμνη του πλοίου. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όπου και είναι εκτεθειμένο στον καιρό. Είναι επιτακτική η ανάγκη να μεταφερθεί το «Βέλος» στο πλησιέστερο λιμάνι προκειμένου να προστατευθεί, αλλά και να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες για να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί. Όπως, επίσης, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο για δεύτερη φορά βρέθηκε σε κίνδυνο. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να διαφυλάξει το ιστορικό αυτό πλοίο, σύμβολο του αγώνα ενάντια στη δικτατορία και να μεριμνήσει για τη μεταφορά του στη θέση που ανήκει, δηλαδή στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης».

