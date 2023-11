Χανιά

Χανιά: “Στάχτη” έγινε εστιατόριο - δύο τραυματίες (βίντεο)

Υπό ποιες συνθήκες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα δύο τραυματισμούς και την ολοσχερή καταστροφή του εξωτερικού χώρου.

Συναγερμός σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα Χανίων καθώς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπιασε φωτιά, γύρω στις 9 το πρωί τη Δευτέρα, γνωστό εστιατόρια στην παραλία στο Μαράθι. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, έχοντας υποστεί εγκαύματα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις των Χανίων με 3 οχήματα και 10 στελέχη έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα Flashnews.gr .

Έγινε τεράστια προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς ο εξωτερικός χώρος του καταστήματος, που η υποδομή του ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό της από ξύλο.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, ωστόσο, φαίνεται ότι εξαιρείται η πιθανότητα να υπήρξε εμπρησμός, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Μάλιστα, νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για μαρτυρία ότι οι συνθήκες πρόκλησης της πυρκαγιάς πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης είχε ανακαινιστεί από τους ιδιοκτήτες της πριν από περίπου ένα χρόνο.

Πηγή: Flashnews.gr

