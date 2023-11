Χανιά

Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός έξω από ξενοδοχείο

Τι ώρα συνέβη το βίαιο περιστατικό και πώς ξεκίνησε η ένταση.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένας άνδρας στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τουρίστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στις 02.00 περίπου τα ξημερώματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretalive.gr.

Ο ίδιος μετά το επεισόδιο δεν δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν την αιτία του ξυλοδαρμού.

