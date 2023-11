Δωδεκανήσα

Μάκρη: Άφησαν κοπάδι σε βραχονησίδα χωρίς νερό και τροφή - Πέθαναν δεκάδες ζώα (βίντεο)

Οργή και αγανάκτηση για τον φρικτό θάνατο που βρήκαν τα αιγοπρόβατα. Ποιος τα εγκατέλειψε. Φόβοι για ανάλογα περιστατικά σε άλλες βραχονησίδες.

Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται η καταγγελία που συνοδεύεται από οπτικό υλικό και αναφέρει ότι ένα κοπάδι αιγοπροβάτων εγκαταλείφθηκε σε βραχονησίδα από κτηνοτρόφο.

Οι εικόνες από την βραχονησίδα Μάκρη κοντά στην Ρόδο, προκαλούν αποτροπιασμό και μαρτυρούν την εγκατάλειψη του κοπαδιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κτηνοτρόφος άφησε τα ζώα του χωρίς τροφή και νερό. Ήδη ορισμένα από αυτά έχουν πεθάνει, ενώ γίνεται προσπάθεια να σωθούν τα υπόλοιπα.

Όπως εήγησε ο κ. Γιώργος Κρητικός στην ΕΡΤ, ειδοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου με φωτογραφικό υλικό για το γεγονός, ενώ έχει γίνει ήδη καταγγελία στην Εισαγγελία για την υπόθεση. Τα ζώα πρέπει να είχαν μείνει πολύ καιρό χωρίς τροφή και νερό, γιατί είναι τόσο εξουθενωμένα, που χάνουν την ισσοροπία τους και πέφτουν από τα βράχια και σκοτώνονται.

Εκτιμά ότι αρχικά το κοπάδι αριθμούσε γύρω στα 50 ζώα. Όπως λέει, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια σίτισης των ζώων, τα οποία δυσκολεύονται να φτάσουν στα σημεία σίτισης, λόγω αδυναμίας. Υπολογίζεται ότι σήμερα είναι ζωντανά γύρω στα 25.

Εθελοντές έχουν καταφέρει να διασώσουν δύο από αυτά, από τα ψηλά σημεία όπου είχαν καταφύγει.

Ο κ. Κρητικός ανέφερε πως θα έρθει σε επαφή και με το Λιμενικό για βοήθεια, ώστε να ελεγχθούν άλλες βραχονησίδες, στις οποίες ενδεχομένως κάποιοι κτηνοτρόφοι να έχουν αφήσει κι άλλα ζώα.

