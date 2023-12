Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος: Έκλεψαν από σχολείο, χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές

Για ποιο σκοπό είχαν μαζευτεί τα χρήματα στο γραφείο της διεύθυνσης και πώς οι δράστες κατάφεραν να τα αφαιρέσουν.

Άφησαν πίσω τους αποτυπώματα που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους οι άγνωστοι «ποντικοί» που εισέβαλαν στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης και άρπαξαν χρήματα που προορίζονταν για τα εισιτήρια προβολής εκπαιδευτικής ταινίας την οποία θα παρακολουθούσαν οι μαθητές.

Οι δράστες παραβίασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής ένα ξύλινο εξωτερικό παράθυρο, μπήκαν στο σχολείο και, αφού έσπασαν το κούφωμα της πόρτας στο γραφείο της διευθύντριας, διέρρηξαν έναν φωριαμό που βρίσκεται σε αυτό από τον οποίο άρπαξαν περίπου 500 ευρώ.

Στη συνέχεια, πήραν και άλλα 50 ευρώ σε κέρματα που βρήκαν στο γραφείο της γραμματέα. Η διευθύντρια κατήγγειλε την κλοπή στην Ασφάλεια, που ερευνά για να ανακαλύψει τον ή τους δράστες, οι οποίοι θα πρέπει να γνώριζαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού που είχε συλλεγεί για τα εισιτήρια, μέσα στο γραφείο.

