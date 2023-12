Εύβοια

Χαλκίδα: “Πιάστηκαν στα χέρια” στην παραλία - Ένας τραυματίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας καυγάς... άναψε τα αίματα και έφερε τραυματισμούς και συλλήψεις.

-

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 02/12 στην παραλία Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν λίγο μετά τις 23:30, όταν μια ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους για άγνωστο λόγο. Τα αίματα άναψαν και πιάστηκαν μάλιστα στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Περαστικοί είδαν τις σοκαριστικές εικόνες και άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο καθώς και στελέχη του Λιμενικού Χαλκίδας, όμως τα άτομα είχαν αποχωρήσει ήδη κατά την άφιξή τους.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Χαρίτσης: Ο Κασσελάκης ήρθε σαν “Μεσσίας” και απαξίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Λάρισα: Φανάρι - “Κίνδυνος Θάνατος” κρέμεται από καλώδιο στη μέση χωριού (βίντεο)