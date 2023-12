Τρίκαλα

Καλαμπάκα: Ράβδισαν και μάζεψαν τις ελιές από ξένο χωράφι

«Στήλη άλατος» έμεινε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού, όταν πήγε να μαζέψει τις ελιές από το χωράφι του.

Νέα καταγγελία για κλοπή μεγάλης ποσότητας ελιών έρχεται στη δημοσιότητα, την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου έχει φτάσει στα ύψη.

Το νέο κρούσμα διαπιστώθηκε στην Καλλιθέα Καλαμπάκας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Trikalanews.gr.

Ο ιδιοκτήτης χωραφιού έμεινε έκπληκτος όταν πήγε να μαζέψει τις ελιές από τον ελαιώνα του, διαπιστώνοντας ότι οι καρποί… είχαν κάνει φτερά από τα δέντρα.

Φαίνεται ότι κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι την ερημική τοποθεσία, μάζεψαν 400 κιλά ελιές κατ’ εκτίμηση του ίδιου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 80 κιλά λαδιού.

Η κλοπή καταγγέλθηκε στο ΑΤ Καλαμπάκας, απ’ όπου συμβούλεψαν τον παθόντα να απευθυνθεί και στο δασαρχείο.

