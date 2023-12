Ηράκλειο

Ηράκλειο: εικόνες ντροπής στο νεκροταφείο - Πεταμένα οστά σε κοινή θέα (εικόνες)

Σοκ έχουν προκαλέσει οι εικόνες από νεκροταφείο στο Ηράκλειο που έχει μετατραπεί σε… χωματερή.

Ασύλληπτες εικόνες οι οποίες προκαλούν θλίψη έρχονται από το «Οστεοφυλάκιο» του χωριού Αβδού του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο, τις οποίες κατέγραψε το cretaone.gr.

Συγκεκριμένα ανθρώπινα οστά πεταμένα διακρίνονται πεταμένα μέσα σε ένα ερειπωμένο κτίσμα στο νεκροταφείο, σε έναν ιερό χώρο που έχει μετατραπεί σε… χωματερή.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, τα περισσότερα από τα κασελάκια είναι ανοικτά, άλλα έχουν διαλυθεί τελείως και αμέτρητος αριθμός κρανίων και οστών είναι κυριολεκτικά πεταμένα σαν …σκουπίδια.

