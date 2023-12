Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκαναν παράνομες αισθητικές επεμβάσεις και συνελήφθησαν (εικόνες)

Τρία άτομα συνελήφθησαν καθώς πραγματοποιούσαν παράνομα αισθητικές επεμβάσεις. Τι εντόπισαν οι αρχές στην κατοχή τους.

Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε χθες (8 Δεκεμβρίου 2023) το πρωί, σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 3 άτομα για διενέργεια παράνομων θεραπευτικών αισθητικών επεμβάσεων και παράνομη διακίνηση, κατοχή και χρήση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι 2 γυναίκες (αισθητικός και η βοηθός της), κατά τη διάρκεια σεμιναρίου, διενεργούσαν ιατρικές πράξεις θεραπευτικών επεμβάσεων για λόγους αισθητικής, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν διάφορα σκευάσματα με προέλευση από τρίτες χώρες τα οποία σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) αποτελούν:

φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα, είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, δεν θεωρούνται ασφαλή και η χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των χρηστών τους και

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία δεν φέρουν ειδική σήμανση, κατ’ ελάχιστο CE, προκειμένου να διατεθούν στην ελληνική αγορά.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4.615 ευρώ,

παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα διάφορων επωνυμιών, σύνθεσης και περιεκτικότητας, χωρίς άδεια κυκλοφορίας στη Χώρα μας και

παράνομα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, χωρίς ειδική σήμανση, που δεν μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά και

μπλοκ σημειώσεων.

Σε βάρος τους καθώς και σε βάρος των -2- συνιδιοκτητών της εταιρείας, από τους οποίους ο ένας εντοπίσθηκε και συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Τα σκευάσματα θα αποσταλούν για εξέταση στον Ε.Ο.Φ., ο οποίος θα ενημερωθεί σχετικά και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

