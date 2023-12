Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Καταγγελίες για περιστατικά ενδοσχολικής βίας

Τι καταγγέλλουν οι γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου της πόλης σχετικά με τη βίαιη συμπεριφορά συμμαθητών των παιδιών τους.

Δύο περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ερευνούν οι Αστυνομικές Αρχές στο Αγρίνιο, σε Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης.

Ειδικότερα τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα ιστοσελίδα του Αγρινίου agrinionews.gr σε Λύκειο του Αγρινίου τρεις νεαροί μαθητές φέρονται να χτύπησαν με γροθιές σε πρόσωπο και κεφάλι, να απείλησαν και να εξύβρισαν έναν 16χρονο, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και κατά την αποχώρησή του από αυτόν. Ο ένας εξ αυτών δεν έχει προς ώρας ταυτοποιηθεί. Το θύμα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου και για το περιστατικό υποβλήθηκε μήνυση από τον πατέρα του.

Για τα φερόμενα αδικήματα έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή, πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση καθώς και σε βάρος εκπαιδευτικού του σχολείου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι Αρχές διενεργούν έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς παραμέτρους της υπόθεσης.

Κι άλλο περιστατικό

Η δεύτερη περίπτωση αφορά γυμνάσιο του Αγρινίου, όπου τη Δευτέρα γονιός κατήγγειλε στην Αστυνομία τον ξυλοδαρμό του παιδιού του. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί η σχετική δικογραφία με τις έρευνες να είναι επίσης σε εξέλιξη.

