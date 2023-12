Δωδεκανήσα

Δολοφονία Τοπαλούδη: κατηγορούμενος έκανε αγωγή σε εκπαιδευτικό για 65000 ευρώ

Οι λόγοι για τους οποίους ο ισοβίτης για την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, άσκησε αγωγή σε βάρος εκπαιδευτικού.

Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου άσκησε την Πέμπτη ο Ροδίτης καταδικασθείς σε ισόβια κάθειρξη και 15 έτη για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη το 2018 στη Ρόδο, εις βάρος εκπαιδευτικού ζητώντας ως αποζημίωση για προσβολή της προσωπικότητάς του το ποσό των 65.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ισοβίτης Ροδίτης διατείνεται ότι η εναγόμενη την 8η Ιανουαρίου 2019 στη Ρόδο τέλεσε εις βάρος του τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης και διατείνεται ότι… έχει προσβάλει την προσωπικότητά του σε βαθμό μη ανεκτό από την έννομη τάξη και του έχει προκαλέσει ηθική βλάβη.

Ειδικότερα, ισχυρίζεται πως η εναγόμενη κατέθεσε ψευδώς και συκοφαντικά σε βάρος του γεγονότα σε ένορκη κατάθεσή της ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου, τα οποία συμπεριλήφθηκαν από την πολιτική αγωγή στην δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας η οποία κατατέθηκε εγγράφως και καταχωρήθηκε στα πρακτικά αποτελώντας σώμα των αποφάσεων, των δικών που ακολούθησαν.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει το ψευδές περιεχόμενο της κατάθεσης της εναγόμενης εμπεριέχεται και στην αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου των πολιτικώς εναγόντων και συγγενών τους που άσκησαν για ψυχική οδύνη.

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή της όπως υποστηρίζει ο ενάγων, η εναγόμενη είχε καταθέσει ότι γνωρίζει τον ενάγοντα καθώς κατόπιν μεσολαβήσεως συγγενικού προσώπου, είχε αναλάβει να του κάνει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’οίκον, προκειμένου να τον βοηθήσει στα μαθήματά του όταν φοιτούσε στη β’ γυμνασίου.

Ακόμη στην κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι ο ενάγων ήταν ένα παιδί αρκετά οξύθυμο και νευρικό, με συχνές εναλλαγές στη συμπεριφορά του και υπήρχαν φορές που αντιδρούσε πάρα πολύ έντονα, είχε ξεσπάσματα θυμού, ειρωνευόταν, σηκωνόταν από τη θέση του χωρίς λόγο, χτυπούσε γροθιά το τραπέζι και κλωτσούσε τις καρέκλες γιατί δεν ήθελε να κάνει μάθημα. Επιπρόσθετα, είχε καταθέσει ότι της έδινε την εντύπωση ενός παιδιού που ήταν «σε ένα δικό του κόσμο», χωρίς να αντιλαμβάνεται ούτε να ακούει τις συνεχείς παρατηρήσεις της ενώ ταυτόχρονα δεν είχε καμία συναίσθηση του τόπου και του χρόνου.

Από την πλευρά του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι είναι άκρως συκοφαντικά τα όσα καταθέτει και ουδέποτε αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα από εκείνον, αφού το αληθές είναι ότι ουδέποτε έκανε ιδιαίτερα μαθήματα με την εναγομένη.

Όπως υποστηρίζει ο ενάγων, τον παρουσιάζει συκοφαντικά η εναγόμενη ως έναν άνθρωπο ανυπάκουο και χωρίς σεβασμό εις γνώση του ψεύδους παραθέτοντας και ψευδή περιστατικά.

Το αληθές σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι δεν υπήρξε μαθητής της και τα, ως άνω, περιστατικά είναι παντελώς αναληθή και στόχο έχουν να πλήξουν τον ίδιο και την οικογένειά του. Επιπρόσθετα, η εναγόμενη καταθέτει κρίσεις άκρως προσβλητικές, τον αποκαλεί δράστη στην κατάθεσή της πριν την έναρξη της δίκης.

Όπως υποστηρίζει, μια καθηγήτρια που θα τον είχε μαθητή της θα κατέθετε και ότι είναι αριστερόχειρας με βάση το καθήκον αλήθειας.

Η εναγόμενη έκανε μαθήματα στον πρώτο εξάδελφό του από τον οποίο είναι μικρότερος σχεδόν 9 έτη ο οποίος μάλιστα είχε ήδη τελειώσει το Λύκειο, είχε ήδη τελειώσει τη σχολή του όπου φοιτούσε στην Αθήνα όταν ο ίδιος φοιτούσε στην β’ γυμνασίου το σχολικό έτος 2010-2011.

Όλα τα ως άνω όπως υποστηρίζει του προκάλεσαν βαρύτατη ηθική βλάβη, ενώ η οικογένειά του τον στήριζε και θα τον στηρίζει και γι’ αυτούς τους λόγους ζητά να του καταβάλει η εναγόμενη το ποσό των 65.000 ευρώ.

Η αγωγή υποβλήθηκε από τον συνήγορό του κ. Χάρη Αμπράζη.



