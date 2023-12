Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος στον ΑΝΤ1: Υπέρ της ελευθερίας του ατόμου, δεν θα επιτρέψουμε όμως αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας (βίντεο)

Τι είπε - μεταξύ άλλων - ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την υπόθεση της "Κιβωτού του Κόσμου", την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια αλλά και τις νέες ταυτότητες σε μία εφ' όλης συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και το "Καλημέρα Ελλάδα".

Μία άκρως ενδιαφέρουσα και εφ'όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό οπαδικής βία με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού στου Ρέντη, στο έργο της Εκκλησίας τα τελευταία 15χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της, στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία αλλά και την πολύκροτη υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ρέντης - Οπαδική βία

Για τα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και την οπαδική βία με αφορμή τα επεισόδια στου Ρέντη και τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

«Πρέπει να πάμε πάνω στο πρόβλημα και να το λύσουμε. Θα ακολουθήσουν και χειρότερα πράγματα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την Παιδεία μας. Πηγαίνετε σήμερα σε ένα σχολείο και ρωτήστε τα παιδιά ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης… Απογύμνωσαν τα σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τονίζοντας πως: «Δεν πετύχαμε να φέρουμε τους νέους στην Εκκλησία».

Αναφερόμενος στο έργο της Εκκλησίας είπε: «δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 15 χρόνια. Έχουν γίνει τόσα πολλά», προσθέτοντας: «Είναι πράγματα που πήγαν καλά, είναι άλλα που είναι στάσιμα και άλλα που δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη», συμπλήρωσε «πρέπει να γίνονται πράξεις για τον λαό».

Φροντίδα ηλικιωμένων και στήριξη των νέων

Για το θέμα των ηλικιωμένων ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε: «οφείλουμε να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους, το θέμα αυτό είναι μεγάλο θέμα σήμερα. Οι ηλικιωμένοι είναι οι γονείς μας. Τους αγαπάμε και όταν εργαζόμαστε πρέπει κάποιος να τους φροντίσει». «Δεν έχει ρόλο η Εκκλησία να απολογείται στον καθένα», σημείωσε.

Αναφορικά με τη στήριξη στους νέους της κοινωνίας μας είπε πως «θα προτείνω στη Σύνοδο τη συνεργασία Εκκλησίας και κράτους, ώστε να δοθούν εκτάσεις της Εκκλησίας προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομές και να στεγαστούν νέοι φοιτητές με βάση κριτήρια οικογενειακής κατάστασης»

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών και τεκνοθεσία

Σχετικά με το ζήτημα του νομοσχεδίου προς ψήφιση που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και την τεκνοθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέφερε πως «η Εκκλησία δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη θέση για το ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε στην ελευθερία του ανθρώπου να ζει όπως επιθυμεί, όμως δεν θα επιτρέψουμε την αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας», τονίζοντας πως «ένα παιδί που θα έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες τι δικαιώματα θα έχει»

Νέες ταυτότητες

Για τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν από ιερείς και μέλη της Εκκλησίας για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε χαρακτηριστικά πως «εγώ έχω βγάλει νέα ταυτότητα», τονίζοντας πως «και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ομάδες με πιο στενά μυαλά, όμως όποιος δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε αυτή την μεγάλη οικογένεια μπορεί να αποχωρήσει».





"Κιβωτός του Κόσμου"

Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και στον πατέρα Αντώνιο αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχε πει στον πατέρα Αντώνιο ότι «δεν είναι σωστή η πορεία του», πριν γίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του.

Ωστόσο όπως είπε αναμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. «Είναι παιδί μου, δεν μπορώ να τον καταδικάσω», πρόσθεσε.

Επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα

Ως επαινετή χαρακτήρισε την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Ελλάδα και την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όμως υπογράμμισε πως «δεν είμαι αφελής και φοβάμαι μήπως πίσω υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα από πλευράς Τουρκίας και μας επιβληθεί κάτι που δεν θέλουμε» είπε χαρακτηριστικά

Δήλωση παραχώρησε και στο "Πρωινό" όπου και ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου πως «αν εσύ ερωτευόσουν άντρα θα τον παντρευόσουν, εγώ δεν θα παντρευόμουν άντρα» ποτέ ενώ σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να παντρευτεί τον σύντροφό του είπε πως «ας τον αφήσουμε τον καημένο...».

