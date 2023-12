Γρεβενά

Γρεβενά: Φωτιά σε σπίτι - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα (εικόνες)

Παραλίγο τραγωδία στα Γρεβενά όταν φωτιά ξέσπασε σε σπίτι. Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λιγο στις 21.00 μ.μ. στο κέντρο της πόλης των Γρεβενών σε οικία επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 16 στον 4ο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά προήλθε από σόμπα πέλλετ .

Άμεση ηταν η επέμβαση δύο πυροσβεστικών οχημάτων, της αστυνομίας, της ΔΕΗ καθώς και του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε μία ένοικο στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, με αναπνευστικά προβλήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο δήμο Γρεβενών, ενώ με αναπνευστικά προβλήματα #απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 18, 2023

Πηγή: grevenamedia.gr

