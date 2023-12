Λασιθίου

Ιεράπετρα: Έχασε τη ζωή του κάνοντας ψαροντούφεκο

Ο άτυχος άντρας είχε πάει για ψάρεμα με έναν φίλο του κοντά στο Κουφονήσι.

Με έναν πολύ καλό φίλο του, ρουμανικής καταγωγής, ένας 65χρονος πήγε σήμερα για ψάρεμα κοντά στο Κουφονήσι αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει πίσω ζωντανός.

Ο άτυχος ψαροντουφεκάς με καταγωγή, κατά τις πρώτες πληροφορίες, από τον Άγιο Νικόλαο, βούτηξε στη θάλασσα για ψάρεμα πολύ κοντά στο Κουφονήσι, ανοικτά του Μακρύ Γιαλού, και καθυστερούσε να επιστρέψει στην επιφάνεια της θάλασσας. Λίγα λεπτά αργότερα, φανερά ενοχλημένος ο φίλος του, ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού και εκείνοι με τη σειρά τους, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Άμεσα, το σκάφος του λιμενικού βρέθηκε στο σημείο, όπου οι λιμενικοί εντόπισαν το ψαροντουφεκά να είναι ήδη νεκρός και ξεκίνησαν τις διαδικασίες μεταφοράς του στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας.

Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άτυχο ψαρά στο νοσοκομείο της πόλης και εν συνεχεία πρόκειται να μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη διενέργεια νεκροψίας για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

radiolasithi.gr

