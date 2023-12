Κυκλάδες

Σίφνος: Μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο σκάφος

Πού εντοπίστηκε το ιστιοφόρο. Άμεση η ενεργοποίηση του Λιμενικού Σώματος

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σίφνου, για σκάφος σε δυσχερή θέση νότια νοτιοανατολικά της Σίφνου, λόγω μηχανικής βλάβης.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβησαν περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Ε/Π-Α/Κ σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου. Το εν λόγω ιστιοφόρο σκάφος εντοπίστηκε από το Ε/Π-Α/Κ σκάφος να πλέει με τη χρήση ιστίων και στη συνέχεια το βοήθησε να προσδέσει με ασφάλεια στον όρμο «Πλατύς Γιαλός», συνοδεία του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. .

Από τη Λιμενική Αρχή Σίφνου απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

