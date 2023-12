Γρεβενά

Καραμανλής: Πέρασε τα Χριστούγεννα στην Πίνδο (εικόνες)

Στο Νομό Γρεβενών βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός συναντώντας παλιούς φίλους για ορεινή πεζοπορία.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής επέλεξε να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην Πίνδο και συγκεκριμένα στο νομό Γρεβενών, στον οποίο ταξίδεψε οικογενειακώς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, αυτοδιοικητικό στέλεχος της ΝΔ στη Λάρισα, καθώς επίσης πρώην μέλος της προσωπικής ασφάλειας του Κώστα Καραμανλή και πλέον προσωπικός του φίλος, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία για πεζοπορία στο μαγευτικό ορεινό τοπίο.

