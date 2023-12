Χανιά

Χανιά - Τροχαίο: Ένας τραυματίας από μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ποια η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

-

Σε άμορφη μάζα μετατράπηκαν δύο αυτοκίνητα τα ξημερώματα της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου στην Κίσσαμο Χανίων, μετά από μετωπική σύγκρουση.

Από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε σοβαρά ένας οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε η συνδρομή της, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού cretapost.gr .

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική