Χανιά

Χανιά: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “USS Gerald Ford”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλοίο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων, έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων.

-

Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πρωί το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald Ford». Το πλοίο που είχε βρεθεί στη Σούδα και στις 2 Δεκεμβρίου 2023, προσέγγισε στον προβλήτα Κ14 της Νατοϊκής Βάσης Μαραθίου με τη βοήθεια ρυμουλκών.

Το πλοίο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων, έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων. Το πλήρωμα σταδιακά θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα Χανιά.

Το «USS Gerald Ford», είναι το πρώτο της κλάσης του, φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών.

Αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Για την παρουσία του Αμερικανικού πλοίου στα Χανιά, η Τομεακή Οργάνωση του ΚΚΕ, με ανακοίνωση της, δηλώνει ότι είναι «ανεπιθύμητη η παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή», επαναλαμβάνοντας τη θέση της για «κλείσιμο των ξένων βάσεων στο νησί». Παράλληλα την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένη σορό άγνωστης ταυτότητας

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Παρίσι: Μητέρα με τα 4 παιδιά της νεκροί σε διαμέρισμα